Jacobs e Tamberi | in quell' abbraccio c' è tutto Marcell e Gimbo fratelli d' Italia

(Di domenica 1 agosto 2021) Io c'ero. E non saremo in tanti a poterlo dire, sempre per colpa della fottuta pandemia. Io c'ero e ho visto e qui confermo. C'era, in uno che si sono scambiatie ...

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs Tamberi

16.39 Draghi:onorano Italia Il presidente Draghi ha voluto congratularsi con Marcelle Gianmarcoperle due medaglie d'oro conquistate ai Giochi olimpici. Il premier ha parlato anche ...Da Wembley a Tokyo , il cielo di tinge ancora di azzurro . Il 1 agosto 2021 rappresenta un'altra giornata storica per lo sport italiano. In venti minuti, Gianmarcoe Marcellhanno conquistato due ori leggendari facendo esplodere la ...Una prestazione fantastica dei due azzurri: Jacobs frantuma il record europeo ed è oro nei 100 metri, Gimbo trionfa ex aequo nel salto in alto ...Doppio oro storico per Tamberi e Jacobs che hanno ricevuto i complimenti da molti componenti del mondo dello sport, anche dalla SSC Napoli.