Inter, Nainggolan arriverà in ritiro: il suo futuro è ancora incerto (Di domenica 1 agosto 2021) Inter: il futuro di Radja Nainggolan non è stato ancora deciso. Il centrocampista belga è fuori dai piani dell’Inter ma per ora non ha ancora trovato una sistemazione. I problemi con Antonio Conte in passato, hanno ormai inclinato il rapporto tra le parti e almeno di clamorosi ribaltoni, Nainggolan lascerà l’Inter in questa sessione di mercato. Come riporta L’Interista però, nel pomeriggio Nainggolan prenderà un volo direzione Milano e prenderà parte al ritiro di Simone Inzaghi come da programma. Lì ... Leggi su rompipallone (Di domenica 1 agosto 2021): ildi Radjanon è statodeciso. Il centrocampista belga è fuori dai piani dell’ma per ora non hatrovato una sistemazione. I problemi con Antonio Conte in passato, hanno ormai inclinato il rapporto tra le parti e almeno di clamorosi ribaltoni,lascerà l’in questa sessione di mercato. Come riporta L’ista però, nel pomeriggioprenderà un volo direzione Milano e prenderà parte aldi Simone Inzaghi come da programma. Lì ...

