Insigne è tornato dalle vacanze | festa a sorpresa a Napoli

finite per Lorenzoche è pronto a raggiungere Spalletti e compagni. L'attaccante azzurro, dopo la vittoria dell' Europeo , ha trascorso le ferie in Sardegna in compagnia della famiglia ...

Ultime Notizie dalla rete : Insigne tornato

Vacanze finite per Lorenzoche è pronto a raggiungere Spalletti e compagni. L'attaccante azzurro, dopo la vittoria dell' Europeo , ha trascorso le ferie in Sardegna in compagnia della famiglia e del suo amico Ciro ...Napoli Calcio - Sono finite le vacanze anche per Lorenzo! 21 giorni meritati di relax da Campione d'Europa. Ora il capitano azzurro èa casa e si unirà al gruppo azzurro al ritiro di Castel di Sangro in attesa di quello che succederà per la ...Sono terminate le vacanze di Lorenzo Insigne, che ha goduto di tre settimane di relax in più dopo l'Europeo vinto con la Nazionale italiana. Il capitano del ...E' tornato a casa Lorenzo Insigne dopo le vacanze ad Ibiza. Il calciatore del Napoli al suo rientro ha trovato una bella sorpresa organizzata dalla famiglia.