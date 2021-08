Incendi: Draghi firma dpcm, mobilitazione per Sicilia (Di domenica 1 agosto 2021) A seguito della richiesta avanzata dalla Regione Siciliana, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato ieri sera il dpcm con la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale del ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) A seguito della richiesta avanzata dalla Regionena, il presidente del Consiglio, Mario, hato ieri sera ilcon la dichiarazione dello stato dinazionale del ...

