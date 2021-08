Grande Fratello Vip 6: “Potrebbe durare fino a 8-10 mesi” (Di domenica 1 agosto 2021) Il Grande Fratello Vip 6 durerà quasi un anno? Clamoroso al Cibali, una volta si diceva così quando accadeva qualcosa di clamoroso. In questo caso non c’entra nulla l’ambito sportivo ma televisivo. Infatti, la sesta edizione del Grande Fratello Vip che partirà lunedì 13 settembre 2021 Potrebbe durare quasi un anno, parola del magazine Nuovo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 1 agosto 2021) IlVip 6 durerà quasi un anno? Clamoroso al Cibali, una volta si diceva così quando accadeva qualcosa di clamoroso. In questo caso non c’entra nulla l’ambito sportivo ma televisivo. Infatti, la sesta edizione delVip che partirà lunedì 13 settembre 2021quasi un anno, parola del magazine Nuovo L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

pezzodisterco : @prismaticsilvia una grande fessa e il fratello ciospo di bella - EmeParonzini : RT @jamfive_: Il modello di politica di Rocco del Grande Fratello: il Truman show per allocchi. - GraziaMontefal2 : RT @jamfive_: Il modello di politica di Rocco del Grande Fratello: il Truman show per allocchi. - Angelblink10 : @SkyTG24 Pronta per il grande fratello vip… - PieroSavaresi : RT @jamfive_: Il modello di politica di Rocco del Grande Fratello: il Truman show per allocchi. -