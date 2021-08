Gallipoli: in bici all’uscita dal locale, investiti all’alba. Un morto Travolti da un'auto (Di domenica 1 agosto 2021) Accaduto intorno alle cinque in strada a Gallipoli. Cause da dettagliare ed è ciò di cui si occupano i carabinieri. I due erano a bordo di una bicicletta, da poco usciti da un locale in cui avevano trascorso la notte. L’impatto con l’automobile è stato letale per uno di loro, un giovane uomo del modenese. L’altro è rimasto ferito. L'articolo Gallipoli: in bici all’uscita dal locale, investiti all’alba. Un morto <small class="subtitle">Travolti da ... Leggi su noinotizie (Di domenica 1 agosto 2021) Accaduto intorno alle cinque in strada a. Cause da dettagliare ed è ciò di cui si occupano i carabinieri. I due erano a bordo di unacletta, da poco usciti da unin cui avevano trascorso la notte. L’impatto con l’mobile è stato letale per uno di loro, un giovane uomo del modenese. L’altro è rimasto ferito. L'articolo: indal. Un da ...

