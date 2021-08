Evasione fiscale con fatture false | maxi sequestro a un imprenditore | aveva intestato i beni ai figli minori

Advertising

Un preciso modus operandi fraudolento: emetteva fatture per operazioni inesistenti, con presunti subappalti nel settore edile e registrava documenti falsi per recuperare l'Iva. Un', perpretata dal 2015 al 2018, che ha portato a un profitto illecito di oltre 420mila euro. È quanto è emerso da un'operazione della guardia di finanza di Schio iniziata nel 2019 con l'...... dobbiamo dire che c'è bisogno di un prelievo sui grandi patrimoni, di un abbassamento del caricosul lavoro e della lotta all'". Con la giornata di ieri Articolo Uno Sardegna,...Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito il sequestro preventivo per equivalente di beni fino a concorrenza di ...Si è tenuta ieri ad Oristano la conferenza organizzativa di Articolo Uno Sardegna, alla presenza del coordinatore nazionale Arturo Scotto. Il segretario region ...