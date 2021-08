Escursionisti bloccati in quota per stanchezza e maltempo, tra di loro anche un 74enne (Di domenica 1 agosto 2021) Intervento del Soccorso Alpino nella tarda serata di ieri sul Monte Briniza a Lusevera. A lanciare l'allarme tre Escursionisti, tra i quali un 74enne, rimasti bloccati a quota 1600 metri a causa della ... Leggi su udinetoday (Di domenica 1 agosto 2021) Intervento del Soccorso Alpino nella tarda serata di ieri sul Monte Briniza a Lusevera. A lanciare l'allarme tre, tra i quali un, rimasti1600 metri a causa della ...

Ultime Notizie dalla rete : Escursionisti bloccati Escursionisti bloccati in quota per stanchezza e maltempo, tra di loro anche un 74enne Intervento del Soccorso Alpino nella tarda serata di ieri sul Monte Briniza a Lusevera. A lanciare l'allarme tre escursionisti, tra i quali un 74enne, rimasti bloccati a quota 1600 metri a causa della stanchezza mentre attraversavano la cresta del Gran Monte nelle Prealpi Giulie (alta Val Torre). L'intevento Gli ...

Incendio a Cesi, spenti ultimi focolai. Appello del sindaco Una quindicina, invece, gli escursionisti nella zona di Sant'Erasmo bloccati venerdì dall'incendio. Sono stati tutti tratti in salvo da vigili del fuoco e carabinieri forestali. Incendio Cesi, il ...

Escursionisti bloccati in quota per stanchezza e maltempo, tra di loro anche un 74enne UdineToday Turisti spagnoli bloccati sulla ferrata: il soccorso alpino li recupera con l’elicottero CORTINA D’AMPEZZO (BL). Sicuramente la vista dell’elicottero è stata un grande sollievo per i due turisti spagnoli rimasti bloccati lungo la Ferrata Dibona, un lungo e impegnativo itinerario che si in ...

Turisti olandesi bloccati in Grignetta, salvati dai pompieri L’elicottero dei Vigili del Fuoco ha recuperato due escursionisti in Grignetta In difficoltà nella zona del “fungo” avevano chiamato i soccorsi LECCO – Era rimasti bloccati in una zona impervia al di ...

