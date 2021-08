Cottarelli torna ad attaccare il reddito di cittadinanza

Leggi su lopinionista

(Di domenica 1 agosto 2021) ROMA – “Il Messaggero oggi riporta che all’inizio del 2021 su 1 milione di beneficiari deldiche dovrebbero partecipare ai PUC (progetti utili per la collettività) solo 5000 partecipa. Un altro motivo per riformare ildi”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa, cheadildi. L'articolo L'Opinionista.