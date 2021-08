Corteo non autorizzato, ora i 'no - Pass' rischiano una denuncia: in 300 in piazza, la polizia valuta provvedimenti (Di domenica 1 agosto 2021) ANCONA - Manifestazione non autorizzata: i 'no Green Pass ' rischiano una denuncia. La polizia valuterà provvedimenti nei confronti non tanto di chi ha partecipato al presidio di piazza Cavour, ma di ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 1 agosto 2021) ANCONA - Manifestazione non autorizzata: i 'no Greenuna. Lavaluterànei confronti non tanto di chi ha partecipato al presidio diCavour, ma di ...

Advertising

repubblica : Green pass, corteo no vax non autorizzato: sfilano in migliaia. Insulti a forze dell'ordine e a giovane che gridava… - Corriere : «No green pass», a Milano corteo non autorizzato in Duomo - ciropellegrino : Oggi la manifestazione #nogreenpass di #Napoli non sarebbe dovuta diventare un corteo. È stato consentito a un migl… - cristina_lev : RT @RadioSavana: Milano, grande manifestazione contro l'obbligo del passaporto sanitario. Corteo non autorizzato dallo Stato. Diecimila cit… - Sophie94517703 : RT @RadioSavana: Milano, grande manifestazione contro l'obbligo del passaporto sanitario. Corteo non autorizzato dallo Stato. Diecimila cit… -