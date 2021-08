Claudio muore sul colpo mentre va a tumulare le ceneri del fratello

Advertising

MONTEBELLUNA - Si stava recando con la compagna e le figlie a Frassenetto di Forni Avoltri per la tumulazione delle ceneri del fratello Dante, deceduto di malattia agli inizi di marzo. MaD'Agaro nel cimitero friulano non c'è arrivato mai, vittima di un tragico incidente venerdì a Santo Stefano di Cadore . In cimitero c'erano già l'altro fratello Giorgio D'Agaro con la moglie ...PerD'Agaro , 63enne architetto residente a Montebelluna e originario di Forni Avoltri, non c'è stato nulla da fare. L'uomo ha perso la vita sul colpo: ferite, ma non in pericolo di vita, la ...Papà premuroso, lascia la moglie e due figli adolescenti. Circa tre anni fa aveva scoperto di soffrire di un tumore, contro cui le cure sostenute purtroppo nulla hanno potuto ...Un uomo di 63 anni è morto in un incidente a Santo Stefano di Cadore mentre si stava recando alla cerimonia di tumulazione delle ceneri del fratello.