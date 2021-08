Clamoroso colpo di scena | il Chievo può restare in serie B

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 1 agosto 2021) Undinel calcio italiano. dopo l'esclusione delVerona dallaB, la società di Campedelli non si è arresa e in queste ore si vocifera che possa realmente essere riammessa inB dopo un'estate quanto meno turbolenta. Infatti, è stato presentato il ricorso al TAR. Infatti, se a valere sarà la norma tributaria, ilVerona potrà salvare la suaB. L'Arena, in edicola oggi, analizza la situazione in casa clivense dopo il ricorso al TAR presentato dalla società per via dell'esclusione dalla B decisa dal CONI. ...