Boxe | il presidente D’Ambrosi | “Cancellato lo zero di Rio Stiamo piantando alberi | non seminando grano”

(Di domenica 1 agosto 2021) Ildella Federazione Pugilistica Italiana, Flavio, è intervenuto con una nota apparsa sul sito federale per commentare la medaglia di bronzo conquistata da Irma Testa nei -57 kg femminili dellaai Giochi di Tokyo, analizzando la crescita del movimento italiano. Centrato l’obiettivo minimo: “lodi Rio. L’obiettivo era tornare con almeno una medaglia, cancellando lodella precedente edizione olimpica. Ci siamo riusciti e forse avremmo potuto ottenere anche di più se il sorteggio non avesse messo davanti alle nostre Azzurre, le più forti atlete ...

Il presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Flavio D'Ambrosi, è intervenuto con una nota apparsa sul sito federale per commentare la medaglia di bronzo conquistata da Irma Testa nei -57 kg f ...Irma Testa perde in semifinale nel torneo di boxe femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, categoria -57 kg. L'azzurra, che vince la medaglia di bronzo, è stata sconfitta 4-1 dalla filippina Neshty Pet ...