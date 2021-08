Atletica, Olimpiadi Tokyo: nei 400 metri Davide Re va in semifinale, fuori Edoardo Scotti (Di domenica 1 agosto 2021) Una buona notizia ed una cattiva per l’Italia al termine delle batterie dei 400 metri piani maschili delle Olimpiadi di Tokyo: Davide Re, grazie al quarto tempo di ripescaggio (su sei posti disponibili) rientra tra i 24 semifinalisti, mentre viene eliminato Edoardo Scotti. Davide Re riesce a passare il turno nonostante parta dalla nona corsia nella quarta serie, facendo comunque segnare il primato personale stagionale in 45.46, che gli vale il quinto tempo nella batteria vinta dal colombiano Anthony Jose Zambrano con il crono di 44.87. Poco dopo è sceso in pista l’altro ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Una buona notizia ed una cattiva per l’Italia al termine delle batterie dei 400piani maschili dellediRe, grazie al quarto tempo di ripescaggio (su sei posti disponibili) rientra tra i 24 semifinalisti, mentre viene eliminatoRe riesce a passare il turno nonostante parta dalla nona corsia nella quarta serie, facendo comunque segnare il primato personale stagionale in 45.46, che gli vale il quinto tempo nella batteria vinta dal colombiano Anthony Jose Zambrano con il crono di 44.87. Poco dopo è sceso in pista l’altro ...

