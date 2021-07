Variante delta “contagiosa quanto la varicella” (Di sabato 31 luglio 2021) La Variante delta del Covid-19 è contagiosa quanto la varicella, ha probabilmente effetti più gravi delle varianti che l’hanno preceduta e le persone infette sembrano trasmetterla a prescindere se siano vaccinate o meno. E’ quanto indica un documento ufficiale Usa, il cui contenuto è stato svelato dal Washington Post. Questi risultati, frutto di studi scientifici, sono presenti in un dossier dei Centers for Disease Prevention and Control (Cdc), la principale agenzia sanitaria degli Stati Uniti. “La guerra è cambiata”, si legge nei documenti. In particolare, lo studio si basa su ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 31 luglio 2021) Ladel Covid-19 èla, ha probabilmente effetti più gravi delle varianti che l’hanno preceduta e le persone infette sembrano trasmetterla a prescindere se siano vaccinate o meno. E’indica un documento ufficiale Usa, il cui contenuto è stato svelato dal Washington Post. Questi risultati, frutto di studi scientifici, sono presenti in un dossier dei Centers for Disease Prevention and Control (Cdc), la principale agenzia sanitaria degli Stati Uniti. “La guerra è cambiata”, si legge nei documenti. In particolare, lo studio si basa su ...

