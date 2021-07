Sasso sfonda il parabrezza dell’auto e la colpisce in testa. Morta a soli 10 anni: inutili i soccorsi (Di sabato 31 luglio 2021) È rimasta uccisa dopo che un Sasso che si è schiantato contro il parabrezza della vettura di suo padre, proprio nel lato in cui si trovava la bambina, colpendola alla testa. Il messaggio della famiglia: "Ci mancherà terribilmente, ma troviamo pace sapendo che è con Gesù in cielo”. Tragedia negli Stati Uniti, dove una bambina è Morta dopo essere stata colpita e travolta da un grande Sassoc he si è schiantato contro il parabrezza della vettura di suo padre, colpendola in testa. Purtroppo per Kambrie Horsley non c’è stato niente da fare, nonostante il traporto ... Leggi su howtodofor (Di sabato 31 luglio 2021) È rimasta uccisa dopo che unche si è schiantato contro ildella vettura di suo padre, proprio nel lato in cui si trovava la bambina, colpendola alla. Il messaggio della famiglia: "Ci mancherà terribilmente, ma troviamo pace sapendo che è con Gesù in cielo”. Tragedia negli Stati Uniti, dove una bambina èdopo essere stata colpita e travolta da un grandec he si è schiantato contro ildella vettura di suo padre, colpendola in. Purtroppo per Kambrie Horsley non c’è stato niente da fare, nonostante il traporto ...

Advertising

Nicola23453287 : RT @claudio_2022: Sasso sfonda il parabrezza, muore una bambina di 11 anni in autostrada: lascia 5 fratelli. - francobus100 : Bambina morta in autostrada a causa di un sasso che sfonda l'auto: lascia 5 fratelli - glooit : Sasso sfonda il parabrezza, muore bimba di 11 anni sotto gli occhi del papà: aveva 5 fratelli leggi su Gloo… - CiaoKarol : ?? 'Troviamo pace sapendo che è con Gesù in cielo...' ?????? ?? RIPOSA IN PACE PICCOLO ANGELO. PREGHIAMO PER TE ?? - ziolions4219 : RT @CiaoKarol: Bimba di 10 anni muore tragicamente per un sasso che sfonda il parabrezza: ‘È con Gesù in Cielo’: Bimba muore tragicamente p… -