Petroliera Israele attaccata davanti all’Oman, per gli Usa è stata colpita da un drone. Tel Aviv: “Colpa dell’Iran, rispondere severamente” (Di sabato 31 luglio 2021) È stato un drone a colpire la Petroliera gestita da una società di proprietà di un armatore israeliana attaccata due giorni fa al largo delle coste dell’Oman, provocando la morte di due membri dell’equipaggio. Le indagini della Marina degli Stati Uniti, che ha inviato sul posto la portaerei USS Ronald Reagan e il cacciatorpediniere USS Mitscher per scortare la Mercer Street in un porto sicuro, puntano in questa direzione. E Israele punta il dito di nuovo contro l’Iran: “Non dobbiamo tacere, rispondere severamente”. “Esperti di esplosivi della Marina americana sono a bordo per assicurare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) È stato una colpire lagestita da una società di proprietà di un armatore israelianadue giorni fa al largo delle coste dell’Oman, provocando la morte di due membri dell’equipaggio. Le indagini della Marina degli Stati Uniti, che ha inviato sul posto la portaerei USS Ronald Reagan e il cacciatorpediniere USS Mitscher per scortare la Mercer Street in un porto sicuro, puntano in questa direzione. Epunta il dito di nuovo contro l’Iran: “Non dobbiamo tacere,”. “Esperti di esplosivi della Marina americana sono a bordo per assicurare ...

