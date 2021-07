Olimpiadi | Tiro con l' arco | Mauro Nespoli in finale

Advertising

ItaliaTeam_it : BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in… - matteosalvinimi : Straordinaria Lucilla Boari, mantovana di 24 anni, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, storica medaglia… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - H0PESTR0M : RT @sportface2016: +++MAURO NESPOLI IN FINALE PER L'ORO NEL TIRO CON L'ARCO. VENTITREESIMA MEDAGLIA ITALIANA+++ #Archery #Tokyo2020 #Olimpi… - numenor_x : RT @sportface2016: +++MAURO NESPOLI IN FINALE PER L'ORO NEL TIRO CON L'ARCO. VENTITREESIMA MEDAGLIA ITALIANA+++ #Archery #Tokyo2020 #Olimpi… -

Mauro Nespoli si qualifica per la finale per la medaglia d'oro nel torneo di singolare dicon l'arco alledi Tokyo 2020 . In semifinale l'azzurro ha battuto il cinese di Taipei Tang Chih - Chun per 6 - 2. Comunque andrà a finire la finale, per l'Italia è arrivata la medaglia ...TOKYO (Giappone) - Un'altra medaglia in arrivo per l'Italia, bisognerà vedere se d'oro o d'argento. Mauro Nespoli approda in finale delcon l'arco. Dopo aver sconfitto il tedesco Florian Unruh ai quarti per 6 - 4, l'azzurro si ripete 6 - 2 in semifinale contro il taiwanese Chih - Chun Tang. L'avversario in finale (ore 9.45) sarà ...Mauro Nespoli si qualifica per la finale per la medaglia d'oro nel torneo di singolare di tiro con l'arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In semifinale l'azzurro ha battuto il cinese di Taipei Tang Chih ...La medaglia contestata è quella vinta dall'iraniano Javad Foroughi, che ha trionfato alle Olimpiadi nel tiro con la pistola da 10 metri ...