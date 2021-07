Olimpiadi, a che ora la finale dei 100 metri. Programma, tv, streaming (Di sabato 31 luglio 2021) La finale dei 100 metri di atletica leggera è l’evento più seguito in assoluto delle Olimpiadi ed è uno dei momenti che davvero unisce mezzo mondo davanti a un televisore o a un qualsiasi dispositivo che trasmetta i 10 secondi più avvincenti, emozionanti ed adrenalici delle due settimane dei Giochi. L’atletica leggera è la Regina degli Sport, i 100 metri rappresentano la distanza simbolo e incoronano l’uomo più veloce della terra: c’è qualcosa di ancestrale e di primordiale che suscita l’interesse anche di chi non segue abitualmente lo sport. La finale dei 100 metri alle ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Ladei 100di atletica leggera è l’evento più seguito in assoluto delleed è uno dei momenti che davvero unisce mezzo mondo davanti a un televisore o a un qualsiasi dispositivo che trasmetta i 10 secondi più avvincenti, emozionanti ed adrenalici delle due settimane dei Giochi. L’atletica leggera è la Regina degli Sport, i 100rappresentano la distanza simbolo e incoronano l’uomo più veloce della terra: c’è qualcosa di ancestrale e di primordiale che suscita l’interesse anche di chi non segue abitualmente lo sport. Ladei 100alle ...

Advertising

fanpage : È RECORD ITALIANO! Strepitosa Daisy che vola in finale! ???? #tokyo2020 #olimpiaditipo #GiochiOlimpici - elio_vito : Trovo molto grave che alle #Olimpiadi (!) il tennista #Fognini per autoinsultarsi per un colpo sbagliato abbia util… - FINOfficial_ : #buongiornocosì ???????????? ???????????????????? ???????????? ?????????? Una medaglia strappata con tutta la classe, la rabbia e l'orgoglio… - IlFriuli : #Tokyo2020 , l'Italia della sciabola chiude al quarto posto. Sfuma nel finale il bronzo per le azzurre, costrette a… - Raven___Storm : RT @yleniaindenial1: dimmi che sei l'Italia alle olimpiadi senza dirlo #Tokyo2020 #GiochiOlimpici -