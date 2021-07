Milano, pagavano cocaina e hashish con il bancomat: sei persone nei guai per il “bar dello spaccio 2.0” di Melegnano (Di sabato 31 luglio 2021) Andavano al bar e pagavano la droga con il bancomat. I carabinieri di Melegnano in provincia di Milano hanno smantellato il bar dello “spaccio 2.0”, un giro molto fruttuoso con tanti clienti. Sei le custodie cautelari emesse dal Gip di Lodi nei confronti di altrettante persone residenti tra Lodi e il sud di Milano. L’indagine era partita nel mese di settembre del 2019, dopo che alcuni cittadini del melegnanese avevano riferito di un bar in cui avveniva la compravendita di cocaina e hashish. Delle sei custodie cautelari, un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Andavano al bar ela droga con il. I carabinieri diin provincia dihanno smantellato il bar2.0”, un giro molto fruttuoso con tanti clienti. Sei le custodie cautelari emesse dal Gip di Lodi nei confronti di altrettanteresidenti tra Lodi e il sud di. L’indagine era partita nel mese di settembre del 2019, dopo che alcuni cittadini del melegnanese avevano riferito di un bar in cui avveniva la compravendita di. Delle sei custodie cautelari, un ...

Advertising

fattoquotidiano : Milano, pagavano cocaina e hashish con il bancomat: sei persone nei guai per il “bar dello spaccio 2.0” di Melegnano - BrigitteRomano : RT @fattoquotidiano: Milano, pagavano cocaina e hashish con il bancomat: sei persone nei guai per il “bar dello spaccio 2.0” di Melegnano h… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Milano, pagavano cocaina e hashish con il bancomat: sei persone nei guai per il “bar dello spaccio 2.0” di Melegnano h… - StefanoIntorre : RT @fattoquotidiano: Milano, pagavano cocaina e hashish con il bancomat: sei persone nei guai per il “bar dello spaccio 2.0” di Melegnano h… - fattoquotidiano : Milano, pagavano cocaina e hashish con il bancomat: sei persone nei guai per il “bar dello spaccio 2.0” di Melegnano -