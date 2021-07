Lo scoglio che rischia di azzoppare Conte (Di sabato 31 luglio 2021) Conte ha bisogno del 70% dei voti per approvare il suo statuto e conquistare la leadership; in caso contrario sarà per lui l'ennesimo flop Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 luglio 2021)ha bisogno del 70% dei voti per approvare il suo statuto e conquistare la leadership; in caso contrario sarà per lui l'ennesimo flop

Advertising

Open_gol : Codacons si era affidato a un non medico che propone ai cittadini un 'protocollo di protezione dal vaccino' basato… - soteros1 : RT @Musso___: I non-vaccinati non sono malati, i vaccinati non sono non-malati ??Contro questo scoglio si infrangono le farneticazioni Resta… - ASR192711 : RT @CheccoCasano: L'affare #Xhaka ricorda quello per #Smalling: quando si tratta con i club inglesi è difficile ottenere sconti. Un dato è… - CheccoCasano : L'affare #Xhaka ricorda quello per #Smalling: quando si tratta con i club inglesi è difficile ottenere sconti. Un d… - vanikinnie : superato lo scoglio ematologia per il via libera a pfizer o moderna ora non resta che sentire gli amici di genetica ????? -

Ultime Notizie dalla rete : scoglio che Lo scoglio che rischia di azzoppare Conte ... che sta premendo sull'acceleratore per sponsorizzare il suo statuto di circa 40 pagine per ottenere l'approvazione della base. Se non dovesse superare lo scoglio del 70% dei voti sarebbe un leader ...

Sorveglianza di massa su mail e messaggi, cosa prevede il nuovo Regolamento Ue contro la pedopornografia online. Scorza (Privacy): '... ..." ChatControl " che il 6 luglio scorso ha già raccolto nel Parlamento Europeo un'ampia maggioranza ( 537 voti , 133 contrati e 24 astenuti) e si accinge a superare a breve l'ultimo scoglio ...

Lo scoglio che rischia di azzoppare Conte ilGiornale.it Lo scoglio che rischia di azzoppare Conte Conte ha bisogno del 70% dei voti per approvare il suo statuto e conquistare la leadership; in caso contrario sarà per lui l'ennesimo flop ...

Conte rischia di rimanere azzoppato Conte ha bisogno del 70% dei voti di approvazione al suo statuto per conquistare la leadership; in caso contrario sarà per lui l'ennesimo flop ...

...sta premendo sull'acceleratore per sponsorizzare il suo statuto di circa 40 pagine per ottenere l'approvazione della base. Se non dovesse superare lodel 70% dei voti sarebbe un leader ......" ChatControl "il 6 luglio scorso ha già raccolto nel Parlamento Europeo un'ampia maggioranza ( 537 voti , 133 contrati e 24 astenuti) e si accinge a superare a breve l'ultimo...Conte ha bisogno del 70% dei voti per approvare il suo statuto e conquistare la leadership; in caso contrario sarà per lui l'ennesimo flop ...Conte ha bisogno del 70% dei voti di approvazione al suo statuto per conquistare la leadership; in caso contrario sarà per lui l'ennesimo flop ...