Jasmine Carrisi, brutta notizia per lei: "Sto malissimo" (Di sabato 31 luglio 2021) La figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, Jasmine, condivide su Instagram una spiacevole notizia e svela che "sto malissimo": ma non si abbatte. J. Carrisi (fonte foto: Instagram, @ JasmineCarrisi)La splendida figlia del cantautore di Cellino San Marco Albano Carrisi, e della showgirl pugliese Loredana Lecciso, Jasmine, tra le stories Instagram condivide con tutti i suoi fan e follower una comunicazione importante, svelando di non stare molto bene: tuttavia quest'ultima non si abbatte. È un personaggio dal grande ...

