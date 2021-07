Il recupero crediti è impossibile se l’azienda fallita ha investito in criptovalute (Di sabato 31 luglio 2021) Dietro la decisione del Regno Unito di bloccare ogni attività della piattaforma di criptovalute Binance sul suo territorio sembrava nascondersi la paura di eventuali transazioni illecite, oscurate dal sistema blockchain e quindi impossibili da tracciare. Un mese dopo la presa di posizione partorita dall’autorità di regolamentazione finanziaria Finance Conduct Authority (FCA), il timore è stato confermato. Per il fallimento delle aziende che utilizzano ed accettano pagamenti in criptovalute, infatti, il rischio che il governo britannico possa subire perdite “illimitate” è più di una semplice ipotesi. A rendere pubblica la preoccupazione è stata Julie ... Leggi su formiche (Di sabato 31 luglio 2021) Dietro la decisione del Regno Unito di bloccare ogni attività della piattaforma diBinance sul suo territorio sembrava nascondersi la paura di eventuali transazioni illecite, oscurate dal sistema blockchain e quindi impossibili da tracciare. Un mese dopo la presa di posizione partorita dall’autorità di regolamentazione finanziaria Finance Conduct Authority (FCA), il timore è stato confermato. Per il fallimento delle aziende che utilizzano ed accettano pagamenti in, infatti, il rischio che il governo britannico possa subire perdite “illimitate” è più di una semplice ipotesi. A rendere pubblica la preoccupazione è stata Julie ...

