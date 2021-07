I commercianti faranno i controllori dei green pass? (Di sabato 31 luglio 2021) Il paese è ormai quasi tutto per il green pass vaccinale, ma non sono da escludere tensioni tra i pro e i contro che, seppur in minoranza, impattano sulla questione sociale – e sanitaria – del nostro paese. Sento sempre più spesso dire, nelle chiacchiere da bar e con una certa spavalderia, che molte persone scenderanno in piazza quando ci saranno altre manifestazioni contro i vaccini, e questo non è un bel segnale perché è il più delle volte sintomo di confusione, e non di reale conoscenza delle dinamiche. Sento anche i commercianti esprimere un profondo disagio nel vestire i panni dei controllori; si troveranno nella ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 31 luglio 2021) Il paese è ormai quasi tutto per ilvaccinale, ma non sono da escludere tensioni tra i pro e i contro che, seppur in minoranza, impattano sulla questione sociale – e sanitaria – del nostro paese. Sento sempre più spesso dire, nelle chiacchiere da bar e con una certa spavalderia, che molte persone scenderanno in piazza quando ci saranno altre manifestazioni contro i vaccini, e questo non è un bel segnale perché è il più delle volte sintomo di confusione, e non di reale conoscenza delle dinamiche. Sento anche iesprimere un profondo disagio nel vestire i panni dei; si troveranno nella ...

Advertising

Patry_P_ : 'E poi sabato sono stata in un hotel che ha messo il cartello in cui dice che non chiederanno il green pass e vosì… - Marc852835993 : RT @liliaragnar: Tra un anno o anche meno, quando l'economia italiana sarà ancora piu' in ginocchio di oggi, sono certa che i commerciant… -