Firenze: Tir incastrato in via Santa Marta. Strada riaperta a Mezzogiorno. Colpa del navigatore (Di sabato 31 luglio 2021) Un Tir è rimasto incastrato nella viabilità sopra a Careggi. É successo intorno alle 5 di questa mattina. Il protagonista un autotreno con targa macedone che è rimasto bloccato in via Santa Marta, all'altezza del numero civico 16. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 31 luglio 2021) Un Tir è rimastonella viabilità sopra a Careggi. É successo intorno alle 5 di questa mattina. Il protagonista un autotreno con targa macedone che è rimasto bloccato in via, all'altezza del numero civico 16. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco L'articolo proviene daPost.

