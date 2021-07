Covid | Iss | “In ultimo mese 69% morti e 71% ricoveri in rianimazione tra non vaccinati”

(Di sabato 31 luglio 2021) Negli ultimi 30 giorni, “il 33% di diagnosi, il 71% diin terapia intensiva e 69% ditra chi non ha ricevuto dosi”. Lo sottolinea l’aggiornamento del report ‘Epidemia-19’ dell’Istituto superiore di sanità (Iss) pubblicato online. Il report evidenzia anche che “al 29 luglio l’85% degli ‘over 80’ è stato vaccinato”. Al 29 luglio, in Italia, “il 90,6% degli ultraottantenni in Italia ha completato il ciclo vaccinale previsto con diciannove Regioni e province che hanno raggiunto una copertura vaccinale superiore all’80% in questo gruppo di età. Nelle fasce di età 70-79 anni e 60-69 anni la copertura ...

Advertising

SkyTG24 : L'ultima indagine rapida sulle varianti dell'#Iss ha rivelato in Italia la prevalenza della #varianteDelta al 94,8%… - Ruffino_Lorenzo : Tutti e quattro i vaccini riducono significativamente il rischio di diagnosi. Complessivamente il rischio di diagno… - borghi_claudio : Questo ragazzo aveva una miocardite. Fa un vaccino che può provocare miocarditi ?? - Gianluc37578034 : RT @carlhoff: 1°: Report sui decessi da COVID redatto dal ISS e aggiornato al 28/7/2021 (link: - mickycaruso : RT @fanpage: I festeggiamenti per la vittoria di #Euro2020 hanno fatto aumentare i contagi: la conferma arriva dall'ISS -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Iss

Sono 20 le Regioni classificate a rischiomoderato e una (il Molise) a rischio basso. Nessuna "Regione supera la soglia critica di ... presidente dell'Istituto superiore di sanità () " ...Come noto, il report dell'si basa sui dati della settimana precedente (in questo caso, quella ... che testimoniano come la brusca accelerata delpotrebbe già aver iniziato la propria frenata. ...La Regione, dopo il report ISS, smentisce la possibilità che il Lazio finisca in zona gialla nel corso della seconda metà di agosto. Ecco cosa ne pensano gli esperti.Dall'inizio della pandemia, in Russia si sono registrati 6.265.873 contagi e 158.563 morti per il Covid-19 I morti a San Pietroburgo sono 74 e a Mosca 73. Nelle ultime 24 ore si s ...