Carandini scava Carandini

(Di domenica 1 agosto 2021) Settecentoottantacinque pagine (circa) e un titolo in cui c'è tutto l'autore: L'ultimo della classe Archeologia di un borghese critico (Rizzoli, euro 28,00). Archeologia, non autobiografia. Il libro è, di fatto, uno scavo: nelle case-cose-carte degli avi e dei nonni (Francescoe Luigi Albertini), nel sottosuolo dove la ricerca si allarga, con sguardo warburghiano, dal singolo reperto subito idealizzato ai minuti frammenti che vanno studiati e restituiti a un contesto più ampio per ricostruire un ambiente, per resuscitare un mondo …