Atalanta | la gioia di Lovato | «Molto felice di essere qui»

(Di sabato 31 luglio 2021) Il nuovo acquisto dell’Matteoha espresso la suaper il trasferimento in nerazzurro Matteo, neo acquisto dell’arrivato dall’Hellas Verona, ai microfoni dei canali ufficiali della Dea ha espresso la suaper il trasferimento in nerazzurro. «Sonocontento diqui. Un saluto a tutti i tifosi e forza». Ciao Matteo!! ##GoGo pic.twitter.com/I60dGgTLou —B.C. (@BC) July 31, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta gioia

Calcio News 24

...Cinematografica di #Venezia78!! È stata una vera sorpresa che mi ha riempito il cuore di! Ho ... imprenditori e tifosi dell', in soli 7 giorni!". E c'è già chi, preventivamente, storce il ......Cinematografica di Venezia78!! È stata una vera sorpresa che mi ha riempito il cuore di! Ho ... imprenditori e tifosi dell', in soli 7 giorni! '. Di seguito il contenuto pubblicato da ...Il nuovo acquisto dell’Atalanta Matteo Lovato ha espresso la sua gioia per il trasferimento in nerazzurro Matteo Lovato, neo acquisto dell’Atalanta arrivato dall’Hellas Verona, ai microfoni dei canali ...Il terzino Azzurro rientra in Umbria: «Sono molto legato alla mia terra. La Nazionale? Grande gruppo, come fratelli» ...