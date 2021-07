Whirlpool | Re David Fiom incontra gli operai | “Il governo segue la linea di Confindustria | il Sud è a rischio deindustrializzazione”

(Di venerdì 30 luglio 2021) La segretaria generale della, Francesca Re, hato i lavoratori delladi Napoli in occasione dell’ultimo giorno di sciopero nazionale dei metalmeccanici. ”Noi abbiamo tanti tavoli al ministero proprio perché i lavoratori hanno impedito la chiusura delle fabbriche – dice Re– e i lavoratori dellasono stati i primi a dare l’esempio con la loro forza. Noi non abbiamo nessuna intenzione di mollare e siamo in attesa della convocazione di un ulteriore incontro con ilper la prossima settimana, sperando di trovare una soluzione ...

Advertising

ilfattovideo : Whirlpool, Re David (Fiom) incontra gli operai: “Il governo segue la linea di Confindustria, il Sud è a rischio dei… - larampait : (VIDEO) #Whirlpool, #ReDavid a #Napoli: 'Mobilitazione continuerà' - Yogaolic : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie Whirlpool Napoli, Re David (#Fiom): 'Nessuna intenzione di mollare' - - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Whirlpool Napoli, Re David (#Fiom): 'Nessuna intenzione di mollare' -… - zazoomblog : Whirlpool Re David (Fiom): “Nessuna intenzione di mollare” - #Whirlpool #David #(Fiom): #“Nessuna -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool David

Agenzia ANSA

In mattinata Reparteciperà all'assemblea unitaria, alle 10, delle lavoratrici e dei lavoratori della, in presidio permanente, allo stabilimento di via Argine. Nel pomeriggio, invece, ...E sono arrivati da tutta Italia anche operai di Fca, delladi Napoli e dell'Electrolux ... E la segretaria della Fiom Francesca Redice: "In Italia sono le multinazionali a fare ..."I lavoratori hanno impedito le chiusure, e voi avete dato l'esempio per primi. La prossima settimana la convocazione del governo" (ANSA) ..."Oggi è l'ultimo giorno dello sciopero delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici indetto a livello nazionale da Fim- Fiom- Uilm. Gli scioperi stanno andando molto bene in tutta Italia. La protesta è ...