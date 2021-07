Weird West, il titolo del co-creatore di Prey e Dishonored mostra gameplay e non solo in una live (Di venerdì 30 luglio 2021) Weird West, il gioco di ruolo action ambientato in un surreale selvaggio West, arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC nell'autunno 2021. Per l'occasione ieri il team di sviluppo WolfEye Studios in una diretta ha parlato del gioco mostrando inoltre qualche sessione di gioco. Tra i vari dettagli, come l'ambientazione, i tipi di armi che avremo a disposizione e come interagire con le persone, sarà presente anche un sistema di reputazione che si alzerà o abbasserà a seconda di ciò che farete all'interno del gioco. La diretta ci mostra diverse feature presenti nel gioco soprattutto per quanto riguarda il ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 luglio 2021), il gioco di ruolo action ambientato in un surreale selvaggio, arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC nell'autunno 2021. Per l'occasione ieri il team di sviluppo WolfEye Studios in una diretta ha parlato del giocondo inoltre qualche sessione di gioco. Tra i vari dettagli, come l'ambientazione, i tipi di armi che avremo a disposizione e come interagire con le persone, sarà presente anche un sistema di reputazione che si alzerà o abbasserà a seconda di ciò che farete all'interno del gioco. La diretta cidiverse feature presenti nel gioco soprattutto per quanto riguarda il ...

