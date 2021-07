Tutino | trattativa in fase di arrivo | i dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 30 luglio 2021) Nelle ultime ore Cristiano Giuntoli ha lavorato alle cessioni degli 'esuberi'. Un nome che ha molto mercato è quello di Gennaro, protagonista della promozione in A della Salernitana, è richiesto dai granata e dal Parma in Serie B. L'obiettivo del Napoli è quello di monetizzare il più possibile dalla cessione del suo attaccante ed il Parma è la società che offre di più: si parla di cifre intorno ai 10 milioni di euro con bonus compresi. Come riporta Il Mattino, siamo ai: anche l'attaccante sarebbe convinto di vestire la maglia del Parma e fare ritorno in Serie B. Dunque lasembra praticamente fatta e ...