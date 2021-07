Tommaso Zorzi dopo le ultime polemiche riparte da se stesso: la decisione (Di venerdì 30 luglio 2021) Tommaso Zorzi, in vacanza in Sardegna, ha deciso di pensare agli imminenti progetti lavorativi menzionando proprio Drag Race Italia in partenza a settembre su Discovery+. La decisione di Tommaso Zorzi dopo le ultime polemiche E mentre si mostra agli estimatori svelando la sua precisa decisione, anche la mancanza di Tommaso Stanzani si sta facendo sentire.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 30 luglio 2021), in vacanza in Sardegna, ha deciso di pensare agli imminenti progetti lavorativi menzionando proprio Drag Race Italia in partenza a settembre su Discovery+. LadileE mentre si mostra agli estimatori svelando la sua precisa, anche la mancanza diStanzani si sta facendo sentire.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

martamatrioska : Sentendomi male per blogtivvu trascinato nel baratro dell’amore sconfinato per questo esserino ?? #tzvip - Liliwhities : RT @blogtivvu: Tommaso Zorzi dopo le ultime polemiche riparte da se stesso: la decisione - refusovivente : RT @tzvip_68: - SaraGnisci : RT @daGhandi_aFede: non volevo diventare famosa - Liliwhities : RT @tzvip_68: -