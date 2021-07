Spunta la regola delle "3C": "Così battiamo la Delta" (Di venerdì 30 luglio 2021) Matteo Bassetti invita alla prudenza ma spegne gli allarmismi sulla variante Delta, spiegando perché sia importante imparare a convivere col coronavirus Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 luglio 2021) Matteo Bassetti invita alla prudenza ma spegne gli allarmismi sulla variante, spiegando perché sia importante imparare a convivere col coronavirus

Spunta la regola delle "3C ": "Così battiamo la Delta " Durante l'ultima conferenza stampa, Silvio Brusaferro ha confermato che la variante Delta è al momento quella prevalente in Italia, con valori che oscillano tra l'80 e il 100% nelle diverse regioni ...

