Spinazzola: “Voglio tornare a novembre e fare una grande stagione con la Roma” (Di venerdì 30 luglio 2021) Questa mattina Leonardo Spinazzola è stato premiato a Foligno, suo luogo di nascita, dopo il successo a Euro 2020. Al termine della cerimonia, alla presenza del sindaco e di tutto il Comune, l’esterno della Roma ha parlato così del suo infortunio: “L’obiettivo per me adesso è recuperare e fare una grande stagione con la Roma, ai Mondiali penseremo dopo. Tempi di recupero? Come ho già avuto modo di dire, punto a rientrare a novembre, ma questo è solo l’obiettivo che mi sono dato dentro di me, poi vedremo”, le sue parole riportate dall’edizione online del Corriere dello ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Questa mattina Leonardoè stato premiato a Foligno, suo luogo di nascita, dopo il successo a Euro 2020. Al termine della cerimonia, alla presenza del sindaco e di tutto il Comune, l’esterno dellaha parlato così del suo infortunio: “L’obiettivo per me adesso è recuperare eunacon la, ai Mondiali penseremo dopo. Tempi di recupero? Come ho già avuto modo di dire, punto a rientrare a, ma questo è solo l’obiettivo che mi sono dato dentro di me, poi vedremo”, le sue parole riportate dall’edizione online del Corriere dello ...

