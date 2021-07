Spinazzola premiato a Foligno | ' Spero di rientrare a novembre'

(Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA - Leonardoquesta mattina è stato, paese in cui è nato, e ha ricevuto dal sindaco il gonfalone in miniatura della città. Il terzinodal sindaco e da tutto il Comune ,...

Advertising

SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ??? #Spinazzola premiato a #Foligno ?? Durante la cerimonia il terzino ha lasciato alcune dichiarazioni ??? “Sarò più velo… - siamo_la_Roma : ??? #Spinazzola premiato a #Foligno ?? Durante la cerimonia il terzino ha lasciato alcune dichiarazioni ??? “Sarò più… -

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola premiato

ROMA - Leonardoquesta mattina è stato Foligno, paese in cui è nato, e ha ricevuto dal sindaco il gonfalone in miniatura della città. Il terzinodal sindaco e da tutto il Comune , ha salutato i ...... ha sorpreso tutti tanto da esserecome il miglior giocatore del torneo. L'anno prossimo ... Chiellini riesce ancora a fare la differenza ed è stato insieme allo sfortunatouno dei ...ROMA - Leonardo Spinazzola questa mattina è stato Foligno, paese in cui è nato, e ha ricevuto dal sindaco il gonfalone in miniatura della città. Il terzino premiato dal sindaco e da tutto il Comune, h ...Le dichiarazioni rilasciate da Leonardo Spinazzola, esterno della Roma e della Nazionale italiana, premiato a Foligno ...