Sekiro | streamer su Twitch finisce il gioco bendato in 4 ore e mezza – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 30 luglio 2021) Unosuha completatoin 4 ore e: la particolarità? L’ha fatto da. Ecco il video..Shadows Die Twice è un grande, diverso dai precedenti titoli di FromSoftware e proprio per questo molto apprezzato dagli appassionati. Ancora oggi, nel mentre attendiamo Elden Ring, i giocatori si cimentano in varie imprese con l’opera di Miyazaki. Mitchriz,di, ha completato ilcon il finale Shura in 4 ore ee poco più. La particolarità? Lo ha ...

Ora, come segnalato da Eurogamer.net, uno streamer di Twitch ha completato una speedrun di Sekiro Shadows Die Twice a occhi bendati (sì, avete letto bene). All'inizio di questa settimana lo streamer Mitchriz ha completato il gioco, con un tempo di quattro ore, 35 minuti e 13 secondi, il tutto con gli occhi bendati.