Riceve 4 dosi di vaccino, anziana muore dopo un ictus a Pavia. La denuncia dei figli (Di venerdì 30 luglio 2021) Una donna di 81 anni, che abitava in un centro vicino Pavia, è morta nel reparto di neuro-riabilitazione dell'Istituto Maugeri, dove era ricoverata da metà aprile dopo un ictus. Poco prima che morisse, i suoi due figli sono venuti a sapere che la madre era stata vaccinata contro il Covid durante il ricovero con due dosi di Moderna il 26 maggio e il 5 luglio. Ma l'anziana, sostengono i figli, aveva già ricevuto il vaccino (due dosi di Pfizer) prima di ammalarsi, il 4 e il 25 marzo.

