Rete ospedaliera regionale, delusione dei sindacati: "nessuna visione " (Di venerdì 30 luglio 2021) L'Aquila - delusione di Cgil, Cisl e Uil sul disegno di riordino della Rete ospedaliera abruzzese prodotto dall'esecutivo regionale: una "Rete che manca di visione e che non porta innovazioni di rilievo nonostante la pandemia in atto ha messo in luce le criticità del sistema sanitario abruzzese". "I pessimi dati sulla mobilità passiva nella nostra regione - si legge in una nota congiunta dei sindacati - rappresentano un indicatore che avrebbe dovuto spingere la Regione ad una scelta più lungimirante che evidentemente non è stata colta. Di certo, dopo oltre due anni di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 30 luglio 2021) L'Aquila -di Cgil, Cisl e Uil sul disegno di riordino dellaabruzzese prodotto dall'esecutivo: una "che manca die che non porta innovazioni di rilievo nonostante la pandemia in atto ha messo in luce le criticità del sistema sanitario abruzzese". "I pessimi dati sulla mobilità passiva nella nostra regione - si legge in una nota congiunta dei- rappresentano un indicatore che avrebbe dovuto spingere la Regione ad una scelta più lungimirante che evidentemente non è stata colta. Di certo, dopo oltre due anni di ...

Advertising

Federic32719920 : RT @boletusatanas: @GustavoMichele6 @MarcoCantamessa @aura67422491 no, non è il virus. sono le inefficaci misure applicate dai SUOI governi… - GustavoMichele6 : @boletusatanas @MarcoCantamessa @aura67422491 Certo, potenziare la rete ospedaliera con le leggi italiane immagino… - QUOTIDIANONLINE : CENTROABRUZZONEWS: RETE OSPEDALIERA REGIONALE, SINDACATI: “NESSUNA VI... - sgrnet_it : Un importante risultato per consentire all’IRCCS di programmare il futuro della struttura, nella piena consapevolez… - boletusatanas : @GustavoMichele6 @MarcoCantamessa @aura67422491 no, non è il virus. sono le inefficaci misure applicate dai SUOI go… -