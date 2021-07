Prime lauree in Fvg in Tecniche dell’edilizia e del territorio

(Di venerdì 30 luglio 2021) Sono otto i primi laureati del corso di laurea triennale professionalizzante ine deldel Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura (Dpia) dell’Università di Udine. Si tratta dei primi titoli universitari a orientamento professionale dell’Ateneo friulano e del Friuli Venezia Giulia. Il percorso formativo è stato attivato nel 2018, fra i primi quattro in Italia, in sinergia con il Collegio dei geometri e geometri laureati e l’Ordine dei periti industriali del Friuli Venezia Giulia. I neo dottori, tutti originari della regione, hanno discusso oggi la tesi di laurea. Gli otto laureati sono Sergio ...

Friuli Sera

'È con orgoglio e soddisfazione - ha detto il presidente del collegio dei geometri e geometri laureati di Udine, Lucio Barbiero - che accogliamo le prime lauree del corso Tecniche dell'edilizia e del territorio.