Parlare della risalita dei contagi in modo sorpreso è da informazione schizofrenica (Di venerdì 30 luglio 2021) di Raffaele Garbellano Nella schizofrenia dell’informazione di questi giorni segnalo l’ipocrisia di riportare, con atteggiamento sorpreso e allarmato, la risalita dei contagi. Ipocrisia perché si tratta degli stessi giornalisti che pochi giorni fa inneggiavano ai festeggiamenti per la vittoria degli Europei. Non che ci sia un netto rapporto di causa-effetto, intendiamoci. Ma sicuramente i festeggiamenti hanno giocato a sfavore nel difficile equilibrio tra effetto Delta da un lato e vaccini-caldo dall’altro. Ovviamente il giornalismo mainstream non ci ha risparmiato l’accostamento della vittoria degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) di Raffaele Garbellano Nella schizofrenia dell’di questi giorni segnalo l’ipocrisia di riportare, con atteggiamentoe allarmato, ladei. Ipocrisia perché si tratta degli stessi giornalisti che pochi giorni fa inneggiavano ai festeggiamenti per la vittoria degli Europei. Non che ci sia un netto rapporto di causa-effetto, intendiamoci. Ma sicuramente i festeggiamenti hanno giocato a sfavore nel difficile equilibrio tra effetto Delta da un lato e vaccini-caldo dall’altro. Ovviamente il giornalismo mainstream non ci ha risparmiato l’accostamentovittoria degli ...

Advertising

FBiasin : 128mila morti in Italia dall’inizio della pandemia e stiamo a parlare di “attentato alla nostra libertà di andare a… - Tg3web : I numeri della pandemia da giorni sono in risalita. Nell'ultima settimana i contagi sono aumentati del 64 per cento… - elio_vito : Buongiorno. Volevo dire una cosa a #Salvini, che continua a richiamare la nota della Santa Sede sul #ddlZan. Con tu… - ilfattoblog : Parlare della risalita dei contagi in modo sorpreso è da informazione schizofrenica - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Parlare della risalita dei contagi in modo sorpreso è da informazione schizofrenica [LEGGI] #coronavirus -