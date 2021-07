Oltre un milione e trecentomila “GigaPassi” diventeranno 180 alberi nella nuova foresta ho. (Di venerdì 30 luglio 2021) MILANO – Oltre un milione e trecentomila “GigaPassi” già effettuati che, grazie alla collaborazione con Treedom, diventeranno 180 alberi nella nuova foresta “ho. Una grande foresta, a piccoli passi”. Questi sono i risultati della partecipazione dei clienti a “Più Passi che Giga”, l’iniziativa con cui ho. Mobile invita i suoi clienti a camminare all’aria aperta e a “consumare responsabilmente” i propri Giga. Grazie alla sezione “Più Passi che Giga” sull’app di ho. Mobile, ogni cliente può accettare la sfida e tenere ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 luglio 2021) MILANO –un” già effettuati che, grazie alla collaborazione con Treedom,180“ho. Una grande, a piccoli passi”. Questi sono i risultati della partecipazione dei clienti a “Più Passi che Giga”, l’iniziativa con cui ho. Mobile invita i suoi clienti a camminare all’aria aperta e a “consumare responsabilmente” i propri Giga. Grazie alla sezione “Più Passi che Giga” sull’app di ho. Mobile, ogni cliente può accettare la sfida e tenere ...

