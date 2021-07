Occhiali alla moda Facebook: ecco 'Project Aria' (Di venerdì 30 luglio 2021) Tutti conoscono l'azienda Facebook e ben sanno quanto sia all'avanguardia nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative. Per Facebook, innovazione significa anche esplorare nuovi mercati, non direttamente collegati ad internet e al mondo dei social network, almeno nella loro impostazione tradizionale. ecco perchè Andrew Boswort, vicepresidente dei reality labs di Facebook, ha recentemente dichiarato al noto sito giornalistico statunitense 'The Verge' che la multinazionale è vicina a finalizzare la produzione di un paio di Occhialini tecnologici insieme a Essilor-Luxottica, ossia la celebre ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 30 luglio 2021) Tutti conoscono l'aziendae ben sanno quanto sia all'avanguardia nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative. Per, innovazione significa anche esplorare nuovi mercati, non direttamente collegati ad internet e al mondo dei social network, almeno nella loro impostazione tradizionale.perchè Andrew Boswort, vicepresidente dei reality labs di, ha recentemente dichiarato al noto sito giornalistico statunitense 'The Verge' che la multinazionale è vicina a finalizzare la produzione di un paio dini tecnologici insieme a Essilor-Luxottica, ossia la celebre ...

