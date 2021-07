Nuoto, Elena Di Liddo: “Il record italiano della 4×100 mista ci fa sperare non poco” (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Nuoto è una delle discipline in cui l’Italia sta raccogliendo di più alle Olimpiadi di Tokyo e anche quest’oggi non sono mancate le buone notizie, con la 4×100 mista che ha chiuso al secondo posto la batteria alle spalle dell’Australia, ottenendo tuttavia un ottimo tempo. Le azzurre Margherita Panziera, Elena Di Liddo, Arianna Castiglioni e Federica Pellegrini hanno infatti completato la prova in 3:55.79, stabilendo il nuovo record italiano della staffetta e ponendo delle solide speranze in vista della finale di domenica. “Metto un po’ ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilè una delle discipline in cui l’Italia sta raccogliendo di più alle Olimpiadi di Tokyo e anche quest’oggi non sono mancate le buone notizie, con lache ha chiuso al secondo posto la batteria alle spalle dell’Australia, ottenendo tuttavia un ottimo tempo. Le azzurre Margherita Panziera,Di, Arianna Castiglioni e Federica Pellegrini hanno infatti completato la prova in 3:55.79, stabilendo il nuovostaffetta e ponendo delle solide speranze in vistafinale di domenica. “Metto un po’ ...

