Non illudetevi, il populismo non va mai in prescrizione (Di venerdì 30 luglio 2021) Qualunque cosa pensiate nel merito del compromesso raggiunto sulla prescrizione – a me pare comunque preferibile all’alternativa, cioè nessuna riforma, vale a dire tenersi la legge Bonafede – c’è qualcosa di significativo nel metodo con cui ci si è arrivati su cui vale forse la pena di riflettere. Ed è il modo in cui Movimento 5 stelle e Lega hanno ottenuto sostanziali modifiche. Fino a tre giorni fa, infatti, il problema politico della prescrizione consisteva nel fatto che i ministri del Movimento 5 stelle avevano siglato un accordo che Giuseppe Conte, con Alfonso Bonafede e altri esponenti del suo partito, aveva bruscamente sconfessato, chiedendo ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 luglio 2021) Qualunque cosa pensiate nel merito del compromesso raggiunto sulla– a me pare comunque preferibile all’alternativa, cioè nessuna riforma, vale a dire tenersi la legge Bonafede – c’è qualcosa di significativo nel metodo con cui ci si è arrivati su cui vale forse la pena di riflettere. Ed è il modo in cui Movimento 5 stelle e Lega hanno ottenuto sostanziali modifiche. Fino a tre giorni fa, infatti, il problema politico dellaconsisteva nel fatto che i ministri del Movimento 5 stelle avevano siglato un accordo che Giuseppe Conte, con Alfonso Bonafede e altri esponenti del suo partito, aveva bruscamente sconfessato, chiedendo ...

Advertising

PaoloScorpio : RT @liliaragnar: Perche' il 'falsoquotidiano' esce con questa prima pagina? Non illudetevi, niente e' casuale, tutto e' programmato e , rip… - marilenagasbar1 : RT @liliaragnar: Perche' il 'falsoquotidiano' esce con questa prima pagina? Non illudetevi, niente e' casuale, tutto e' programmato e , rip… - lupogrigio111 : RT @liliaragnar: Perche' il 'falsoquotidiano' esce con questa prima pagina? Non illudetevi, niente e' casuale, tutto e' programmato e , rip… - eston07390779 : RT @liliaragnar: Perche' il 'falsoquotidiano' esce con questa prima pagina? Non illudetevi, niente e' casuale, tutto e' programmato e , rip… - Cassuto2Clara : RT @Cassuto2Clara: Niente a nostro favore non illudetevi. -