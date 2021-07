Manchester United | Rashford verrà operato | i tempi del recupero

Advertising

ManUtdMEN : Mino Raiola 'offered' Paul Pogba to Liverpool #mufc - DiMarzio : Fatta per il trasferimento di #Varane allo #United: entro 48 ore le visite mediche - DiMarzio : #ManUTD, ufficiale #Sancho - Mediagol : Manchester United, sospetto focolaio Covid-19: annullata l’amichevole con il Preston - Quentiinnnnnnn : RT @VinesFoot: Cristiano Ronaldo à Manchester United... ? -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

TUTTO mercato WEB

Tegola per il, che fino a ottobre quasi certamente non potra' contare su Marcus Rashford. I Red Devils hanno confermato che il 23enne attaccante inglese dovra' operarsi alla spalla per risolvere ...(REGNO UNITO) - Ilperderà Marcus Rashford per l'inizio della prossima stagione. L'attaccante inglese, che da tempo soffriva per un problema alla spalla, sarà infatti costretto ad operarsi . "A seguito ...Tegola per il Manchester United, che fino a ottobre quasi certamente non potra' contare su Marcus Rashford. I Red Devils hanno confermato che il 23enne attaccante inglese dovra' operarsi alla spalla p ...L'attaccante inglese si sottopporrà ad un intervento chirurgico alla spalla e sarà costretto a saltare l'inizio della nuova stagione ...