Manchester City, Bernardo Silva in uscita: Barcellona interessato (Di venerdì 30 luglio 2021) L'avventura di Bernardo Silva al Manchester City potrebbe chiudersi quest'estate. Secondo la stampa britannica, il nazionale portoghese, infatti, avrebbe comunicato al club l'intenzione di lasciare la squadra di Pep Guardiola, ritenendo di non essere più una prima scelta del tecnico spagnolo. Inoltre, i Citizens stanno lavorando sul possibile ingaggio di Jack Grealish, centrocampista dell'Aston Villa e della nazionale inglese. Secondo il Daily Mail Barcellona e Atletico Madrid starebbero seguendo con interesse la situazione legata al futuro del 26enne portoghese. SportFace.

