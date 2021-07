Magie dell’Islanda | un tour per tornare a sognare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 luglio 2021) Un mondo agli antipodi, soprattutto per la nostra consuetudine mediterranea, un itinerario on the road alla scoperta di un’isola magica, degli elfi e delle case dal tetto d’erba, dei geyser e dei paesaggi lavici ammantati da soffici licheni, ostentazione di una natura resiliente. Tutto attorno un oceano vitreo che lambisce spiagge nere, fiordi e lingue glaciali che sparpagliano costellazioni di iceberg alla deriva tra i quali nuotano foche vezzose che si lasciano intravedere giusto il tempo di una fotografia. Sono innumerevoli gli attimi e gli scorci da immortalare in quest’isola, un rincorrersi di paesaggi totalmente diversi nella loro unicità, tra terra, acqua e fuoco, costantemente ...