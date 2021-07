Lino Banfi e i bambini direttori di un museo: l'esperimento Netflix in stile Ridley Jones (VIDEO) (Di venerdì 30 luglio 2021) Lino Banfi e Netflix hanno condotto un esperimento in stile Ridley Jones, paladina dei musei e protagonista dell'omonima serie tv: affidare ai bambini un museo per un giorno. Come fossero Ridley Jones: alcuni bambini hanno avuto un'occasione unica, grazie a un esperimento di Netflix e alla complicità di Lino Banfi, ovvero poter diventare per un giorno direttori di un vero museo. Come si ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 luglio 2021)hanno condotto unin, paladina dei musei e protagonista dell'omonima serie tv: affidare aiunper un giorno. Come fossero: alcunihanno avuto un'occasione unica, grazie a undie alla complicità di, ovvero poter diventare per un giornodi un vero. Come si ...

