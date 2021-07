Leo Gullotta | «Combattiamo per i diritti»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 luglio 2021) Maturo e vaccinato. È così che si definisce Leo Gullotta alla vigilia di un agosto incandescente che, per alcuni, potrebbe essere l’indicatore dell’autunno che verrà. In attesa che la famosa «ripartenza» dell’audiovisivo spicchi il volo per davvero, Gullotta non si ferma un attimo: ha appena ultimato le riprese di Quel posto nel tempo, il nuovo film di Giuseppe Alessio girato a Napoli e dedicato al tema della demenza senile; ha preso parte alla nuova serie di Netflix di Ficarra e Picone, Gli incastrati, e ha partecipato a un cortometraggio sul modo di trattare i nonni nelle Rsa. Al telefono, però, risponde da Roma, in attesa di ricevere, il 30 luglio, il premio della Pellicola d’Oro, il riconoscimento assegnato alle maestranze e all’artigianato del cineaudiovisivo italiano che, quest’anno, andrà a lui, a Ricky Tognazzi, a Simona Izzo e a Gianni Quaranta.