Lazio, Correa PSG pista tramontata: ora il futuro è un rebus (Di venerdì 30 luglio 2021) Sarebbe tramontata la pista Correa al PSG, ma adesso in casa Lazio il futuro dell’attaccante argentino è un rebus Il caso Joaquin Correa è senza alcun dubbio il tema più caldo di casa Lazio. L’argentino, come ormai è risaputo, è il sacrificabile in questa sede di calciomercato. Le offerte però sembrerebbero non convincere, con la pista PSG ormai tramontata e le ipotesi inglesi che non prenderebbero più di tanto corpo. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU Lazio NEWS 24 VARIABILE SARRI – Ed ecco che, come rivelato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Sarebbelaal PSG, ma adesso in casaildell’attaccante argentino è unIl caso Joaquinè senza alcun dubbio il tema più caldo di casa. L’argentino, come ormai è risaputo, è il sacrificabile in questa sede di calciomercato. Le offerte però sembrerebbero non convincere, con laPSG ormaie le ipotesi inglesi che non prenderebbero più di tanto corpo. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS 24 VARIABILE SARRI – Ed ecco che, come rivelato ...

